戴德梁行：去年內地一手住宅銷售回升　料今年銷售可升至38萬套

戴德梁行今日（14日）發表大灣區住宅市場及商業物業投資市場 2024年回顧及2025年展望，該行表示，中共中央政治局會議強調促進房地產市場止跌回穩，支持一手住宅銷售數字重拾升勢，第四季整體成交量按季大幅上升72%，按年升42%。展望2025年，該行料一手銷售數字有望回升20%至約38萬套水平，支持樓價穩定向好。



十月份起一手住宅成交量反彈

去年首三季受經濟復甦步伐未如理想，及潛在買家對樓市信心不足影響，大灣區住宅市場整體氣氛左上半年維持審慎。但自中央政府在9月中共中央政治局會議強調，要促進房地產市場止跌回穩，並且發布「房地產政策組合拳」。自十月份起，大灣區一手住宅成交量明顯反彈。

內地十月份起一手住宅成交量反彈。

大灣區去年整體一手銷售錄31.8萬套按年回落16％

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，十月份大灣區整體一手成交量按月升超過70％至4萬套水平。第四季數字亦顯著回暖，整體成交量比去年同期升42%，相對第三季亦大幅上升72%。反映在利好政策支持下，大灣區住宅成交正逐步恢復。

雖然大灣區2024全年整體一手銷售套數錄得約31.8萬套，較2023年回落16％，但跌幅主要集中在首三個季度，第四季數字已有所回升。

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻。

左起：戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻，戴德梁行中國資本市場部副董事總經理陳彩麗。

二手房價去年第四季迎來升幅

住宅價格方面，一手房價較受發展商所推出市場的盤源質素影響，下半年大灣區九個內地城市一手房價升跌參半。而二手房價以具指標作用的深圳爲例，去年首三個季度共跌9.2%，但自10月份和11月份分別按月升0.7%和0.5%，料12月份升幅跟11月份相若，以至全年跌幅縮減至7.7%。

料今年一手住宅銷售量達38萬套、升兩成

展望2025年，陶汝鴻相信，最壞的情況已過去。他解釋，大灣區住宅市場主要靠內地剛需支持，現時減息周期令買樓成本減少，而市民對開發商的信心增加，刺激市民買樓意欲，再加上中央出台利好政策幫助樓市回穩。

故他料，大灣區住宅市場將迎來健康發展，成交量可以維持在目前水平，預計2025年一手銷售數字有望回升20%至約38萬套水平，支持樓價穩定向好。而二手住宅市場受市場供應量較多影響，料升勢較爲保守，上半年微升1至2%。

料今年一手住宅銷售量達38萬套、升兩成。（新華社）

去年錄66宗大手投資、跌9%

商業物業投資市場方面，戴德梁行中國資本市場部副董事總經理陳彩麗表示，去年大灣區投資物業自第四季度起呈現穩中回升的趨勢，全年大灣區商業物業億元（人民幣，下同）或以上大手投資市場共錄得66宗成交，總投資金額為447億元，按年跌約9%，同時佔全國總投資額約20%。

在66宗大額交易中，15宗為10億元以上的交易，佔整體交易宗數23%，較2023年的20%多。大灣區商業物業投資繼續聚焦深圳和廣州兩個一綫城市，分別錄得239億和146億元成交。

戴德梁行中國資本市場部副董事總經理陳彩麗。

供多過求導致物業價值下行

陳彩麗續指，展望今年，投資者在目前市場環境下保持審慎，整體供應充裕而買家卻相對稀缺，導致競爭加劇，為物業價值帶來下行壓力。然而，國內的低利率環境及預期利率將繼續下行，在一定程度上抵消了價格的下行壓力，預計2025年整體物業價格將保持平穩。