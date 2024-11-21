尖沙咀蟬聯亞太區最貴零售街道　呎租千元升7%　惟跌出全球三甲

戴德梁行發表《全球主要零售大街》(Main Streets Across the World) 旗艦報告，尖沙咀在全球最貴零售租金排名第四，跌出全球三甲位置。不過尖沙咀繼續位居亞太區最昂貴零售地段榜首，該街道每月平均呎租約1,045元，按年增長7%。



至於意大利米蘭蒙特拿破崙大街，在過去兩年間零售租金上升近三分之一，超越美國紐約第五大道，成爲首個榮登全球最昂貴購物地段的歐洲零售大街。



香港尖沙咀租金全球排第四

《全球主要零售大街》報告指出，在追蹤的138個零售街區中，共有79個地段錄得租金增長，僅有19個街區錄得跌幅，而全球平均租金漲幅為4.4%

其中香港尖沙咀租金錄得增長，按年上升7%。在亞太區零售市場表現方面，香港繼續在全球排名中名列前茅，今年位列第四。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，香港保持其作為全球頂級零售地段之一的地位，反映即使營商環境充滿挑戰，香港的零售市場依然展示其韌力及吸引力。

尖沙咀廣東道為名店街。（蔡偉南攝）

戴德梁行《全球主要零售大街》報告，尖沙咀在全球最貴零售租金排名第四，該區同時繼續位居亞太區最昂貴零售地段榜首。

展望未來，該行相信將有更多內地品牌和零售商的租賃活動，藉香港爲跳板，向國際市場推廣其品牌。遊客人數的持續復甦和經濟逆風的緩和也有望為遊客的消費情緒帶來進一步支持，從而帶動本港核心地段的零售表現。隨著零售市場的不斷演變，相信業主將專注於客戶體驗和創新，以吸引更多的新進零售商和國際品牌落戶。

倫敦新邦德街超越香港尖沙咀升至全球第三

全球表現方面，倫敦新邦德街（每月平均呎租1,145元）超越香港尖沙咀攀升至全球第三最昂貴購物地段。巴黎香榭麗舍大道租金以10%漲幅，維持全球排名第五位，而東京銀座以租金按年增長25%縮小了兩者差距。