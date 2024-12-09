戴德梁行料明年住宅樓價反彈5%　投資者、潛在買家加快入市步伐

受減息及放寬物業按揭成數上限帶動，住宅市場氣氛回暖，戴德梁行預計2024年全年成交量反彈至53,800宗；若明年減息勢頭能夠持續，2025年樓價有望回升5%，成交量輕微再升3%至5%。



戴德梁行表示，隨著美國聯儲局在11月一如市場預期再次減息，加上政府在最新一份「施政報告」進一步放寬物業按揭貸款成數上限，住宅市場氣氛有所回暖，投資者和潛在買家加快入市步伐。

今年全年住宅總成交量料5.38萬宗 按年增25%

該行預計2024年第四季住宅成交宗數約15,800宗，在低基數下按季及按年分別升54%及108%，即全年總成交量約53,800宗，較去年低位升25%。

另一方面，美國聯儲局落實減息後發展商繼續積極推盤去貨，搶佔部分二手客源，一月至十月的一手成交約佔整體住宅交投數目的32%。

沙田第一城樓價回升速度較快

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指出，樓價方面，政府差估署數據顯示，整體住宅物業價格自十月起停止自五月開始的跌勢，按月微升0.6%，使年初至今樓價跌幅收窄至6.8%（截至10月數據）。另根據本行追蹤的中小型住宅單位售價指數，截至12月頭，本季亦回升約1%。至於受歡迎屋苑樓價表現，各類市場均在第四季轉跌爲升。當中代表細價盤的沙田第一城回升速度較快，按季升13.5%；代表中價市場的太古城按季錄得0.7%輕微升幅；而代表豪宅市場的貝沙灣按季亦微升0.5%。

明年住宅成交量料升至5.8萬伙

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，美國聯儲局自今年九月連續兩次減息，加上香港主要銀行也有相應跟隨，促使部分準買家再次衡量銀行定存息率與住宅租金回報的表現。事實上，該行的詢價量指數在十一月已較八月份低位反彈約18%，反映市場普遍認爲息口已經見頂，支持部分資金重新回到住宅市場當中。

展望2025年，若息口能夠持續向下，以及股票市場表現穩定，明年住宅成交量有望比今年提升5%至8%至56,000至58,000伙水平，支持整體樓價反彈約5%。