近期樓市悲情洋溢，每每提及樓花的地盤輿論也愁雲慘淡，因為計算成本後往往也是蝕本收場。最近西九文化區管理局計劃西九文化區中心發展住宅大樓，市場反映卻一面好評，原因是有關海景豪宅的價格早已收復失地，至少現在有關樓宇的市價是可以應付到建築成本有餘，這無疑是樓市上一個十分利好的消息。



據西九文化區管理局向油尖旺區議會提供的文件，擬議計劃包括7幢建於3層平台上的住宅大樓，不多於1995伙，總樓面面積最多13.45萬平方米，當中住宅佔10.85萬平方米（逾116萬平方呎，相當於1995個585呎單位），平台設零售、餐飲及消閒和附屬設施，管理局將於今年首季向城規會提交許可申請。

住宅大樓設計將符合城規會在2014年批出的84米至100米樓高限制，確保西九龍海濱的良好景觀。住宅項目將設兩組新的行人通道及出入口，讓公眾連通港鐵九龍站和圓方商場。

有關地盤的發展成為樓市近年的歡樂熱話，一時之間很多人關心地盤到底看什麼景色?

圖一（汪敦敬提供及拍攝）

圖二（汪敦敬提供及拍攝）

（圖一）（圖二）是有關於地盤向南面的主要海景景色。

又或者有人關心究竟前方起樓後，後方住宅譬如凱旋門、君臨天下等的景色阻擋了多少?

（圖三）我們看到圖左下角建築平頂的International Gateway Centre正好反映到大約100米樓高的限制程度，是很好的參考！

圖三（汪敦敬提供及拍攝）

如果要選購後方住宅有什麼秘訣仍可看到全海景?又有什麼地方需要留意！

筆者在西九買物業時會選擇樓層48樓以上，結果我買了多個單位是65樓至66樓，但要留意就是凱旋門，因為凱旋門有十多層左右的樓層是取消了4字的，買家必須要計算清楚！

筆者在有關地段上持有多個物業，我亦喜歡日出的時候做氣功晨運，因此拍攝了不少照片可以借此機會分享和講解，但這只是筆者個人興趣的分享，在可見的將來我是沒有計劃賣出有關住宅單位。

而該區的另一即將入伙的經典發展計劃International Gateway Centre(IGC)將會是繼高鐵之後，令到有關地區的面貌煥然一新，我亦認為應該在這裏也和大家分享一下！

IGC 不單只擁有龐大的寫字樓面積，亦是高鐵站上蓋，有關的平台也連接了整個圓方商場，包括晚上較漆黑往渡船街天橋也會以有蓋有蓋行人天橋系統，甚至與部份平台連接，原本晚上漆黑的地段將會如同白晝，充滿大都會氣息，加上很多大的跨國企業也在IGC設立新的總部，未來九龍會成為重要的地標。加上，本來作CBD2的啟德發展區計劃「撻Q」，有關的能量也會集中令到西九這個新地盤受惠，相信會有一個令人難忘的轉變！各位讀者，以上只是筆者這個維港豪宅發燒友的一些分享，如果大家要作專業上投資的理據，應該要將有關消息檢核及了解一次，香港仍有很多方面是值得大家樂觀及充滿洋溢的，不應該陷入悲情之中，祝各位新一年萬事勝意！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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