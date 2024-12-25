國際在分裂中同時出現共融浪潮　香港新優勢不可忽視｜汪敦敬

近期筆者撰文就政府施政方面的確給了很多意見，我認為做得好要表示讚賞，做得不好亦要表示批評，就事實而有讚有彈，算盡了市民的言責。



其實做香港的特首是很困難，過去很多任特首都令人佩服，例如董建華先生為香港做了很多好的政策，但吃力不討好，筆者覺得港人虧欠了他！

尊敬的梁振英先生更加心繫香港，多年來香港面對大小困難和考驗，他也從不缺席去支持香港！

現任特首李家超亦很值得尊重，日前他在北京述職，面對國家主席習近平的高度期望，相信他的壓力十分大！他回港後偕同夫人先後到訪中環大館及灣仔利東街探班為港人打氣，說真是不遺餘力，筆者在電視中見到他與外國遊客聊天時提到：「香港是一個包容性高的社會，有很多各地不同的精英匯聚」。香港太幸福了，所以港人身在福中不知福，我們生存在香港是一個包容性高的地方。

筆者想分享一個真實的小故事，這是上星期發生在尖沙咀一間清酒Bar裡的小故事，是值得港人深思。那天有一個說普通話的日本熟客，他剛從蒙古做生意回港！於是未回到香港的家之前便到清酒Bar飲新鮮的日本啤酒，剛好坐隔離桌子是懂得說日文的蒙古人！兩桌客人於是閒談起來，蒙古人最初用日文向日本人表示：「我們蒙古人好憎恨日本人，不肯與你們做生意！你竟然有生意做？」於是日本人用普通話回應：「所以我要學懂說普通話！來製造大家親切的感覺！」清酒Bar中這兩桌客人愈談愈惺惺相惜！於是蒙古人就邀請日本人一起「夾份」在清酒Bar買一套兩枝清酒的套裝！清酒Bar老闆（其實是小兒）特別容許他們兩個夾份買！中日大和解？中日大交流！他們都做了蒙古和日本都未必做到的緣份！地點在香港！香港有希望！全世界都渴望香港這個空間！從以上事情看到幾點：

（一）外國不少人都珍惜和內地做生意，而且學習對方的語言！

（二）國內也不少人珍惜和外國人交往的機會，並且學習對方的語言！

（三）他們也首先用對方的語言去交流，而不是好像過去大多數人依賴用英文溝通！

（四）香港的而且確在人才交流上有匯聚共融的獨特空間！

這個優勢是對勤奮聰明的人來說是好事，他們在未來可以得到更多的機會！但對被動不進取的人來說，香港的吸引會帶來更大的競爭，一些反社會意見的人來說，他們可能想別人更差，更推廣「躺平」生活，但這樣會令到香港不少人走錯了路，浪費了強化自己去備戰的時機！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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