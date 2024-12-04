時代改變破格經營　 「多舖少人」化解「僧多粥少」｜汪敦敬

上星期，祥益地產在網上出了一個名為「代理行開舖策略大不同」的招聘貼文後，即時成為行內熱談，令很多人也關心地產代理行如何為前線Sales分配資源，為了回應市場進一步的好奇查詢、質疑甚至抹黑，筆者撰文回應。



有關祥益地產的拆賬熱談源於「人人有單開」的實力，我們是如何做得到？這與祥益的分配資源制度又有什麼關係？

的確，行業的競爭環境是險峻的，全港持牌代理人數約3.85萬人(截至2024年11月底)，今年頭10個月平均每月住宅成交約4270單，就算不用持牌人數去計，以某大集團（包括其附屬公司）為例，代理人數約7千，就算其集團可獨攬市場，或者遇上旺市，其實也不可能做到人人有單開，這反映行來人海舖海戰術的副作用巨大！

（歐嘉樂攝）

祥益地產作為一間中型的地區性代理行，我們是不主張採用大行的「人海戰術」，最重要的是僧多粥少是保障不到員工的飯碗。我們早在2012年開始實施「祥益無白果」政策，實踐之後我們亦不斷將開單率提高，由最初追求人人有單開至現在人均每月開單4宗以上，市場最初對此是質疑的，但事實終歸是能夠得到印證，於是開始有人關心我們究竟用甚麼方法令到同事在不用OT情形之下也開到多單！

顯而易見，我們的策略是以「多舖少人」的概念去逆轉行業「僧多粥少」的現實困境，可能上星期我們在網上的招聘貼文使用圖畫設計得簡單易明，同時亦有很多人在網上討論，質疑個別大行人海舖海的策略令到太多地產代理長期容易「食白果」及收入不穩定，筆者覺得行內是值得就企業分配利益予員工的方式作出討論。

當然，市場上有很多人開始想了解多些我們的計算方式，其中有傳言祥益的管理層是除了有Override之餘，亦可以跑Sales Bar，筆者認為最重要的是制度上要避免管理層和Sales有利益衝突！這其實不難，只要主管純粹參與發展旗下Sales開發不到的板塊，例如高價樓、樓花等等有進步空間的板塊，好的制度讓主管可以身先士卒，而他們身先士卒下得到更好的報酬，就是可拆Sales Bar，筆者認為老闆要人盡其才，亦要有樂意讓員工賺得最多的心！

地產代理監管局公布，2017年上半年接到184宗投訴，按年減少26%。（資料圖片）

說回Sales，當每個人簽到4單的時候，自然簽到一二手成交，很多同業都是一二手成交分開兩個拆賬數字去計算，這對員工不公道，而祥益是任何數都以同一條Bar去累積，所以我們的代理很多時拆賬率高達30%至40%，這些細節可以令員工收入比行家高出以倍數計！

至於有人說了很多說話質疑或者抹黑我們，筆者都可以合適回應一點，例如對我的投資、有沒有移民或者是否怕老婆都作出揶揄及取笑，但問題我想說我們不應該被這些話題帶開了討論Sales所得的利潤，而最主要這些與經營一間公司是沒有關係的。

（江智騫攝）

亦有抹黑說我們出不到糧，更令人啼笑皆非，因為祥益同事收入穩定其實有目共睹，不是筆者個人能吹噓的，在市場上有很多印證之下，我們同事真的有收入及有開單，同時收入豐厚，有人傳我們公司有很多代理離開，事實上人事流動當然存在，更加重要的是我們的流失率其實是全行公認最低的，每月流失率幾乎在3至5%或以下，甚至大部份月份是零流失率，這是從未改變的。祥益是一群人團結在一起工作的公司，在香港現在這個社會怎能存在一些過份洗腦、過份規限的企業呢？

筆者呼籲同業集中討論行內的員工分配利益方面，因為這才真正是行業共同的利益，亦令到行業走向健康的基礎！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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