政府聽民意　評論員亦應有讚有彈｜汪敦敬

香港金融管理局上星期(12月4日)推出一次特別安排，放寬樓花住宅按揭(容許銀行可以向合資格用家提供最高八成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至六成)。雖然是事後的補鑊，但的而且確是一個正確的做法，筆者認為值得一讚！



早兩天房屋局局長何永賢就簡樸房作出補充，提出會調整有關的方案提交立法會審批，這亦是回應市場的意見，避免因簡樸房而引起了劏房業主過早改動。簡樸房的標準雖然有人覺得定得有點離地，但出發點仍然是想劏房的階段早日完結，從政者只要肯作出修正，其實是可以理解的。

而文化體育及旅遊局新任局長羅淑佩亦表示，一簽多行實施後，本月7日錄得14.5萬內地旅客人次訪港，較上月每日平均旅客訪港數字增加28.5%，讓港人一同同心協力，展現一個更好的笑容，筆者欣賞這種說法，即是領導群眾向正確方向去樂觀爭取，這才是一個好的為官之道，我雖然對政府處理市場上經常作出批評，但讚揚的也不少，我欣賞現屆政府十分重視聆聽意見，當然我們的困難就是政府聆聽不同的意見後，有時候是需要一點時間去分辨哪一個才是適合的，難免會花多點時間！

但筆者覺得仍有一些事情是可以爭取事前做的，例如我之前提過數十年前賣樓花的方式是由銀行擔保按揭成數的，即買家在入伙的時候是可以保證借到買入樓花時的原價八成，起碼1982年筆者入行時所見的樓花市場是這樣，我曾與銀行討論過這個做法，銀行覺得是難以評估風險，肯面對難以評估的風險正正是保障客戶的重點，當銀行評估不到風險自然就不容易用價單去借出充分的按揭，那發展商就要考慮用較低價或者為這個按揭作出部分擔保，有這個實際數字去做編制掛勾，樓價就不容易急升，大家可能忘記了過去十年樓花很多時的升幅都遠超過二手樓，試過有一年同一區同類型樓花的呎價是上升超過三至六成，但樓花是沒有計算在樓價指數之中，所以樓花帶動的上升牽動力其實是無從監管的，若法例需要提出按揭擔保，就不會將不確定的風險轉嫁小市民承擔了，與其事後銀行一起「捱義氣」去給予借貸「補鑊」以維持穩定的金融環境，不如在事前買樓的時候已經得到合理牽制吧！

筆者認為有識之士要盡言責，好的管治不應該像以前般是靠反對派去反對及牽制政府，應該好像現在政府樂意聽取民意，而民意亦是有讚有彈。如果政府做到這點，筆者認為市民應該珍惜羽翼，評論者應有格，我們有彈有讚之餘，當然要避免不要有意或無意之間呼應了一些外部勢力對政府的攻擊，而且評論者只是分享心聲，很多時未必正確的，應體會政府所面對的問題，所以評論者也要有風度，政府聽了之後未必會跟隨，大家都要學習互相信任。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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