屯門上源錄撻訂重售　花園特色戶2100萬標沽　4年後賣平三成

萬科香港旗下屯門掃管笏上源錄得一宗撻訂重售，一伙花園特色戶單位最新以2,100萬元連車位招標沽出，呎價9,550元。最新成交價較撻訂前賣平850萬元，4年間減價近3成。



成交記錄冊顯示，該單位為上源第2A座低層地下及地下A室，實用面積2,199平方呎，四房間隔連278平方呎花園。單位最新成功以2,100萬元連雙車位重新售出，折合呎價9,550元。

較撻訂前賣平28.8%

資料顯示，單位最先於於2021年4月以2,950萬元連車位沽出，折合呎價13,415元。惟單位其後於本月初終止交易，原買家撻大訂棄購，發展商最終重新招標推售。可見單位最新成交價較撻訂前賣平850萬元，4年間減價28.8%。