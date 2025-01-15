屯門上源錄撻訂重售 花園特色戶2100萬標沽 4年後賣平三成
撰文：李明珠
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萬科香港旗下屯門掃管笏上源錄得一宗撻訂重售，一伙花園特色戶單位最新以2,100萬元連車位招標沽出，呎價9,550元。最新成交價較撻訂前賣平850萬元，4年間減價近3成。
成交記錄冊顯示，該單位為上源第2A座低層地下及地下A室，實用面積2,199平方呎，四房間隔連278平方呎花園。單位最新成功以2,100萬元連雙車位重新售出，折合呎價9,550元。
較撻訂前賣平28.8%
資料顯示，單位最先於於2021年4月以2,950萬元連車位沽出，折合呎價13,415元。惟單位其後於本月初終止交易，原買家撻大訂棄購，發展商最終重新招標推售。可見單位最新成交價較撻訂前賣平850萬元，4年間減價28.8%。
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