apm農曆新年宣傳費900萬　一簽多行內地旅客增加、生意料升一成

農曆新年將至，新地（0016）旗下商場觀塘apm將投入逾900萬元作宣傳推廣費，對比去年增加一成，當中消費獎賞佔四成。新鴻基地產代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，屆時料商場人流錄雙位數字增幅，生意額增一成。



馮穎欣指，新年毗臨聖誕，節日氣氛推動市民消費情緒持續，為零售業帶來機遇。而熊貓題材近期在香港火熱，為帶動新春生意，商場夥拍旅居西班牙藝術家 Aleksandr Pushai，在中庭打造1,500平方呎的「鴻運熊貓屋」，內設6隻大熊貓。並在6大場景，包括「6呎招財大熊貓」、「俏皮大熊貓爆竹迎春」、「大熊貓順風人力車」等，與顧客互動。

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一簽多行帶旺市道 人流料錄雙位數字增幅

她續指，留意到一簽多行恢復，目測內地旅客增多，並增加商場人流。為此apm特推出旅客電子優惠專區，並夥大眾點評提供旅客大禮包，包括500元購物及餐飲優惠券。而商場一月亦迎內地食肆開幕，包括主打江浙菜的綠茶餐廳，及太二酸菜魚。

馮穎欣預計，新春推廣期間，商場人流將有雙位數字增幅，生意額料升一成 ，預料手提及電子用品、賀年禮盒、特色餐飲等商戶將較受惠。

商場另特別推出多個購物獎賞，包括憑印花換領最高280元餐飲購物優惠券，及電子貨幣消費達一定金額，送最高800元電子優惠券。