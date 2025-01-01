新地十五大商場　除夕元旦假期人流生意升近雙位數字

新地十五大商場包括apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、新太陽廣場、元朗廣場等在節日主題裝置上舉行多場慶祝活動，由除夕玩樂至元旦日，包括邀請知名本地樂隊及年青表演單位出席除夕及元旦活動、開放維港空中花園供會員欣賞除夕煙花、於元旦日舉行慈善跑活動，除夕元旦兩日生意及人流按年近雙位數字。



新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，今年聖誕檔期慶祝氣氛濃厚，業界均把握機遇為顧客提供各式娛樂及優惠，加上政府安排全年最大規模的「除夕倒數維港煙花」，又通宵開放關口，令旅客無憂留港消遣玩樂等睇煙火，對零售及餐飲業支持顯著。今年大除夕元旦雖然沒有周末連假因素，但不少市民仍樂於外出花錢。

新地15大商場舉辦多場跨年慶祝活動、高額消費回贈、及年終大抽獎等多重消費優惠，市民消費意慾高漲，除夕連元旦假期2天(12月31日至 1月1日) ，新地十五大商場生意及人流較去年同期增近雙位數字。

當中以餐飲、節日相關零售等行業最為暢旺。不少客人把握親友相聚機會，特色餐廳的除夕訂位一早爆滿，而各類適合送禮的精品商戶亦受節日氣氛帶動而旺場。此外，蛇年農曆初一在1月底，與聖誕、除夕距離近，料節日消費情緒可保持至農曆新年，為零售業帶來另一波機遇。