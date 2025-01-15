伯明翰前班主楊家誠山頂銀主盤上月2.66億沽　暫時未能完成註冊

英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠的山頂白加道洋房早前淪為銀主盤，於2024年12月獲買家透過公司名義以2.66億元買入。不過，據最新資料，該交易顯示為中止註冊（REGISTRATION WITHHELD），或反映部份交易文件因某些原因，暫時未能完成註冊。



去年12月獲公司客承接、背後身份不詳

據早前文件顯示，該幢洋房在2024年12月獲「凱威企業發展有限公司」（HONEST VICTORY CORPORATE DEVELOPMENT LIMITED）以2.66億元買入，呎價83,047元，較2024年10月時市傳洽購價2.8億元，賣平1,400萬元或5%。不過由於該買家公司以海外公司（BVI）名義持有，背後買家身份不詳。

最新資料顯示，該交易現為中止註冊（REGISTRATION WITHHELD），或反映部份交易文件因某些原因，暫時未能完成註冊。

山頂白加道31號獨立屋。

原業主為英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠

值得留意的是，上述洋房原業主為英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠，早於2005年以1.46億元購入物業，曾在2014年時曾推出市場放售，惟當時楊家誠受司法程序影響未能出售，直至2023年年中正式委託測量師以4.1億元放售。

英甲球會伯明翰前班主楊家誠。（資料圖片）

充公令指若一年內未繳款須坐監10年

英格蘭球會伯明翰前班主楊家誠，因清洗逾7.2億元黑錢罪成判囚6年。法庭就洗黑錢案的充公令下達至今6年，楊家誠只支付1.04億元。

據知，楊家誠涉於2001至07年間，用三個個人銀行戶口及兩個由其父親的戶口，清洗逾7億元黑錢。他於2014年被裁定罪成，判囚6年，上訴至終審法院被駁回。此外，法官於2018年頒令，充公楊的3.38億元資產，若他未能在一年內繳交，需以10年監禁替代。

楊家誠擁有山頂白加道31號的獨立屋，他早前曾放售（紅框）。