外資基金招標北角商場「和富 WORFU」　估值16億、料需蝕20%

民生區商場放售。世邦魏理仕表示，獲委任以公開招標形式，出售北角和富道21至53號「和富 WORFU」，該物業將以現狀連現有租約出售，截標日期為2025年2月21日(下周五)中午12時正。該商場業主為外資基金Chelsfield Asia及Schroders，市場估值約16億元。



上述物業總樓面面積約21萬平方呎，主要分為地庫、地下及高層地下三部分，合共98間商舖。業主為外資基金Chelsfield Asia及Schroders，曾於2021年期間投資2.5億元全面裝修及翻新整個商場。

世邦魏理仕香港戰略客戶及業務拓展部董事兼主管鍾國棟表示，「和富WORFU」毗鄰發展中的港島東海濱行人道路、東區走廊板道及多間酒店。而主要租客為家居用品、連鎖食肆及教育，為附近居民提供日常所需，滿足民生基本需要。

估價低買入價20%

翻查資料，「和富WORFU」上手業主為置富產業信託（0778），早於2017年作價20億元，轉手至現業主外資基金Chelsfield Asia及鵬里資產。換言之，該物業現估值較當時買入價低4億元或20%。