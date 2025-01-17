估價不足救星　高位樓花買家最盡借私營按保110%　專家料避免抬錢

近年樓市大跌，部份在樓市高峰期買入新盤樓花物業的買家，在上會（向銀行承做按揭）時遇上估價不足的情況。有市場消息指出，最新有私營私保公司推出為指定樓盤的業主提供新按揭計劃，貸款額為估價的110%或買入價的90%。



市場人士透露，上述指定樓盤為錦上路柏瓏及日出康城凱柏峰。個別私營私保公司為該兩個樓盤的業主提供新按揭計劃，貸款額涉及估價（目前最新估價）的110%，又或是買入價的90%，以低者為準，而還款期最長達30年。

不過申請業主於指定銀行申請按揭，同時也是於2021年1月1日至2023年12月31日簽訂臨時買賣合約，並選擇建築期付款辦法。

按息介乎3.75至4.25% 另需繳參與費4.88%

此外，需要留意，上述新按揭計劃的息率視乎LTV，即貸款價值比（Loan-to-Value Ratio），若介乎LTV為91至100%，其息率為p減1.75厘，即息率為3.75厘；若LTV為100至110%，其息率為p減1.25厘，即息率為4.25厘。

另值得留意，相關按揭申請人需要繳交參與費4.88%（佔樓價），當中一半即2.44%可上會供，另一半2.44%則需申請人自付。

星之谷：新按揭計劃抵銷估價下跌影響

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，計劃是現時估價不足的救星，對樓花買家具相當吸引力，有機會無視低估價直接上會。莊錦輝指出，早前金管局已推出一次性特別安排，容許合資格的樓花買家可向銀行直接申請8成按揭，不過因物業估價下跌，部分買家仍需要補上額外的首期差額。而私營按保公司的新計劃，借盡可達估價的110%，抵銷了估價下跌的影響，甚至可以用合約價去借最多9成，令買家毋須額外籌措首期，解除撻訂危機。

不設按揭回贈、按揭儲蓄掛鈎戶口

他續指，申請該計劃需要支付參與費，即類似按揭保險的保費，而且不能全部拼入貸款額中借取，申請人需要預留額外的資金。該計劃的按息介乎3.75至4.25%，較現時一般按揭計劃的利率稍高。另外，計劃不設按揭回贈及按揭儲蓄掛鈎戶口。

他補充，計劃只有指定銀行參與，而且審批按揭亦需時，特別提醒即將於3月收樓的樓花買家，要把握時間申請。