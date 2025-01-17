信和屯門市廣場新春人流預計增8%　生意額料穩定增長

踏入農曆新年消費旺季，加上深圳已恢復實施內地居民赴港旅遊的「一簽多行」，信和集團旗下屯門市廣場在春節黃金檔期催谷本地消費，升級各式旅客專屬的消費獎賞。在多管齊下的推廣策略下，屯門市廣場預計1月至2月新春期間人流較去年同期上升8%；生意額亦錄得穩定增長，當中以影音電器、珠寶鐘錶、保健產品及美容化妝四大商戶類別最為受惠。



信和集團資產管理董事蔡碧林表示，屯門市廣場不僅服務本地居民，憑藉完善的跨境交通配套，更成為內地陸路旅客重要的消費場所。隨着一簽多行恢復，加上新春將至，集團特意投放更多針對旅客的推廣費用，推出多項精彩消費禮遇，當中包括重本送出足金禮品、最新型號的智能手機、免費大派跨境巴士車票及現金券大禮包，鼓勵旅客多次到訪。同時，商場亦加強小紅書、大眾點評、微信等宣傳攻勢，增加商場在內地社群的曝光率。

蔡碧林預期，新春長假人流較去年同期上升8%；生意額亦錄得穩定增長，當中以影音電器、珠寶鐘錶、保健產品及美容化妝四大商戶類別最為受惠。