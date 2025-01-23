地產代理投訴個案跌17%　地監局:去年處分314名持牌人、共罰670萬

地產代理監管局今日（23日）回顧2024年主要工作及簡介2025年的工作重點。地監局表示，代理人數雖按年輕微下跌7%，但未打算有加牌費。而新任地產代理監管局行政總裁梁松泰則表示，今年將與業界加強聯繫以提供更多更新的資訊。



地產代理監管局主席蕭澤宇表示，2024年整體物業買賣錄近6.8萬宗，較2023年的5.8萬宗，上升17% 。而2024年成交金額為5,300億元，較2023年的4,700億元上升11.8%。

代理人數按年輕微下跌7% 財政收支平衡未打算加牌費

他表示，由於當前市況有變，2024年代理應考人數錄下跌，涉6,262人次，較2023年輕微減少了7%。持牌人數亦錄得跌幅，截至2024年12月31日，個人牌照總數為38,482人，比2023年同日減少2.8%，至於公司牌照及地產代理商舖數字則分別減少了0.6%及4.6%。

雖然代理人數下跌，但蕭澤宇表示代理人數有波幅屬正常情況，暫時亦未有加牌費的打算。強調過去多年監管局一向財政收支平衡，故不擔心人數減少會出現財務問題。

左起地產代理監管局主席蕭澤宇、地產代理監管局行政總裁梁松泰。（黃祐樺攝）

去年錄162宗投訴按年少17%

投訴個案方面，監管局在2024年錄162宗投訴，較2023年減少17%，當中有27宗為一手住宅物業，較2023年增加3宗。其中以「不妥善地處理臨時買賣合約或臨時租約」佔最多涉及52宗，佔整體投訴32%。

至於涉及「發出違規廣告」的投訴涉30宗，較2023年的62宗減少逾半，當中大部份涉及網上廣告共27宗，較前一年的45宗減40%。

去年僅錄一宗境外物業投訴 涉日本物業買賣

其他工作方面，監管局於2024年共巡查一手樓盤銷售點535次、地產代理商舖1,194次、就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,265次抽查，並抽查網上物業廣告1,474次。在上述所有巡查及抽查期間，局方共發現103宗違規個案，數字與2023年相若，大部份涉及違規廣告。

至於涉及境外物業的投訴，2024年僅錄1宗個案，涉及為日本物業買賣，情況較2023年14宗大幅減少逾9成。

左起地產代理監管局行政總裁梁松泰、地產代理監管局主席蕭澤宇。（黃祐樺攝）

去年合共罰款約670萬

制裁行動方面，監管局在2024年對314名持牌人或前持牌人採取了紀律處分行動，包括暫時吊銷19個牌照及撤銷45個牌照，另外2024年合共罰款約670萬元。

蕭澤宇續指，展望2025年監管局會繼續加強教育地產代理及清費者，同時亦在2024年底推出全新宣傳短片。

至於「第一階段的強制性持續專業進修計劃」亦於本月展開第一階段强制計劃，涵蓋2025年1月1日後舉行的資格考試合格成續取得營業員牌照或地產代理（個人）牌照的新入行的人士。

地產代理監管局。（黃祐樺攝）

「簡樸房」立法適時更新執業指引

蕭澤宇又表示，早前與房屋局開會就「簡樸房」條例草案的立法進行諮詢，將適時更新或發出新執業指引，以監管及教育地產代理。同時會就不同議題舉辦公開講座，為新來港人士或者打算來香港讀書的內地學生，講解在本港置業及租樓前要注意的事項，從而減少該類消費者受騙。

新任CEO梁松泰：與業界加強聯繫提供更多更新的資訊

前社會福利署署長梁松泰今年1月1日繼任地產代理監管局行政總裁。他在會上表示，今年會留意政府簡樸房的新政策，同時與業界加強聯繫，為業界提供更多更新的資訊。