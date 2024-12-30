美聯集團派發年終花紅　經理級全年平均花紅2.3個月、創10年新高

美聯集團（1200）今日宣佈，向合資格中央專業部門（CPU）及前線文職同事派發年終花紅。當中，主任級或以下可獲發平均1.3個月花紅，經理級或以上可獲發平均1.8個月花紅；累計全年分別派發平均1.8個月及平均2.3個月花紅，當中經理級的全年平均花紅更創10年新高。



美聯集團早前發「盈喜」，集團在首11個月的稅前溢利多於3.5億元及權益持有人應佔淨溢利多於3億元，預計全年「扭虧為盈」，並有力創出10年新高。

美聯集團在主席黃建業及副主席黃靜怡。

業務「轉虧為盈」因抓緊港住宅市場反彈、營運效率優化

美聯又表示，業績轉虧為盈主要基於旗下「美聯物業」及「香港置業」截至2024年11月30日止11個月之經營業績較去年同期顯著改善，當中包括成功抓緊香港住宅物業市場於2024年之反彈、集團於香港之穩定市場佔有率，以及集團營運效率之優化。

中國內地業務轉虧為盈

另外，美聯指，在自2023年第四季起實施一系列策略性措施，包括晉升新銷售管理團隊，並推動業務模式重新定位，以及精簡營運等連串新措施，集團在中國內地之業務已轉虧為盈。