移民業主慘輸四球　太古城三房戶988萬沽　持貨6年樓價蒸發近三成

二手樓市由高位回落接近3成，傳統十大屋苑再錄大幅蝕讓個案。鰂魚涌太古城一伙三房戶以988萬元沽出，較6年前買入價帳面勁蝕四球，蝕幅高達29%。



中原地產太古城齊宮閣分行資深區域營業經理王秀芬表示，上述成交個案為太古城東山閣低層D室，實用面積762平方呎，三房一套間隔，享單邊開揚景觀。該單位由用家以988萬元買入，成交呎價約12,966元。

2019年買入價1388萬

資料顯示，原業主於2019年3月以1,388萬元買入上址，持貨近6年，是次沽出帳面需蝕讓400萬元，蝕幅高達29%。據了解，是次原業主願意大蝕讓賣樓，主要由於即將移民。

鰂魚涌太古城。

去年11月個別單位勁蝕33.9%

翻查太古城近期成交個案，近數月也有大幅蝕讓個案，如2024年11月，太古城景天閣中層C室，實用面積約707方呎，以約1,050萬元易手，呎價約14,851元，低市價約5%。

原業主於2018年以約1,588萬元入市，轉手帳面虧損約538萬元，蝕幅約33.9%。

鰂魚涌太古城。