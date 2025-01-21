藝人郭少芸904萬買太古城新裝兩房收租 低估價一成
撰文：李明珠
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租屋需求持續旺盛，吸引名人買樓投資。藝人郭少芸最新以903.5萬元買入鰂魚涌太古城一伙兩房單位，將用作收租，呎價約15,366元，屬低市價水平。
市場消息指，該單位為太古城海天花園恒天閣高層D室，實用面積588平方呎，屬於兩房間隔，向東南望內園景。圖片可見，單位裝修新淨，屬開放式廚房設計。原業主最初叫價980萬元放盤，最新減價至903.5萬元易手，折合呎價約15,366元。
主攻內地演出兼直播帶貨
資料顯示，新買家為藝人郭少芸（KWOK SIU WAN FLORENCE），其以個人名義買入，料作投資收租。據悉，郭少芸離開TVB後開始在內地杭州定居，現階段主力在內地發展，她除了不斷接演演出之外，經常會直播帶貨。
↓↓太古城海天花園恒天閣高層D室↓↓
低銀行估價9%
代理指，是次單位成交屬低市價水平。根據網上銀行估價顯示，單位估值為994萬元，即單位造價較其低出約9%。
原業主於2006年以390萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利513.5萬元，單位升值1.3倍。
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