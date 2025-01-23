太古城無契樓拍賣爭崩頭　三房1130萬速沽　5組客出價搶高三成

拍賣場上有個別特殊物業獲多組買家爭購。忠誠拍賣昨日（22日）舉行拍賣會，場內即日沽出4項物業。當中太古城一伙三房無契單位，最新獲5組客人爭購並搶高3成至1,130萬元沽出，呎價約12,598元。



忠誠拍賣表示，該單位為太古城綠楊閣 (35座)高層C室，實用面積897平方呎，屬三房間隔，望內園景為主。物業屬無契物業，早前由法院頒令拍賣，開價880萬元推拍。拍賣當日單位成功獲5組客出價搶購，最終搶高28%至1,130萬元沽出，折合呎價約12,598元。

↓↓太古城綠楊閣 (35座)高層C室↓↓

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造價低開吸客、港島藍籌屋苑承接力高

代理指，雖然單位叫價獲搶高接近3成，但最新成交價仍然較銀行估價的1,373萬元低出約18%，因此單位造價仍較市價水平低近2成。加上屋苑屬港島藍籌屋苑，即使為無契樓，仍能吸引買家青睞。

原業主於2011年8月以1,000萬元買入單位，其後淪爲銀主盤並遭銀主以蝕讓價推拍。最終單位成交價帳面升值130萬元，11年間升幅約13%。