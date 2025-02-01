黃金海灣·珀岸年初四次輪賣133伙　暫沽20伙

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸，今日﹙大年初四﹚以先到先得形式次輪發售133伙。



旭日國際集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，黃金海灣．珀岸於今日年初四（2月1日）進行次輪銷售，由於農曆新年及週末帶動銷量，銷情理想，暫時錄得超過20伙認購單位，兩期累積銷情突破700伙，更不乏機場工作的外地用家及年輕用家的追捧，當中以一房為主，兩房及三房亦受歡迎。發展商基於考慮市場反應，積極部署下一輪推售。



加推88伙 入場費294.6萬起

該盤早前推出4號新價單共提供88伙單位，包括43伙一房，35伙兩房，6伙三房及4伙特色平台單位。實用面積由271至655平方呎。扣除最高12%折扣優惠後，折實價由294.6萬元至782.8萬元，折實呎價由9,412元至12,935元。

入場單位為1A座5樓J室，實用面積313平方呎，一房間隔，折實售價294.6萬元，呎價9,412元。

↓↓第1A座18樓G室示範單位↓↓