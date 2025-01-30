Ken Sir呂宇健相隔一周再入市　FULL PAY 1385萬買擎天半島博短炒

上周才入市買入樓價不足三球細價樓的物業投資者Ken Sir呂宇健，相隔僅約一周再入市。呂宇健最新於年廿九（1月28日）斥資1,385萬元FULL PAY買入擎天半島一伙中層銀主盤，呂宇健表明新買入單位，與上周買入的荃灣細價樓同樣會用作短炒投資。



屬銀主盤、成交呎價近2.2萬

市場消息指出，上述最新由呂宇健買入的單位為擎天半島6座中層戶，實用面積632平方呎，成交價為1,385萬元，呎價約21,915元。據了解，該單位為銀主盤，由大新銀行出售。至於原業主早於2010年9月以1,130萬元買入，是次單位再轉售，帳面升值約255萬元或約22.6%。

博小陽春短炒、料提價15%放盤

呂宇健回覆《香港01》表示，是次同樣是FULL PAY入市，單位將會用作短炒投資，預計稍後樓市出現小陽春後，將會提價至1,600萬元放盤，提價幅度大約15%。

西九龍豪宅擎天半島。(資料圖片)

事實上，近期呂宇健不時入市買入二手住宅物業，如在上周他表示FULL PAY斥資297萬元買入荃灣荃德花園一伙細價樓。當時呂宇健已表明單位將會用作短炒投資。該荃德花園單位為C座中層B室，實用面積約340平方呎，兩房隔間，成交呎價約8,735元，成交期僅約兩個月。

Ken Sir呂宇健近年開始於樓市進行短炒活動。如他在2024年3月份以1,400萬元買入九龍站擎天半島單位，其後在同年10月份「成功短炒」，以1,520萬元沽出單位，持貨大約6個月，帳面升值120萬元或約8.6%。