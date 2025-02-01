黃金海灣·珀岸次輪賣133伙　李小姐睇中價錢、景觀斥480萬購兩房

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·珀岸，今日﹙大年初四﹚以先到先得形式次輪發售133伙，暫時錄得超過20伙認購單位。



黃金海灣·珀岸獲屯門區分支家庭客入市。買家李小姐表示，斥資480餘萬元買入一伙兩房單位 ，將作自住用途。她指，由於項目價錢實惠、景觀佳及交通便利，因此購入單位。她又表示，或會基於未來市場需求，日後也會考慮把單位出租。

黃金海灣·珀岸買家李小姐。

航空業用家550萬買兩房

居港7年、於機場工作的買家Richard表示，斥資逾550餘萬元購買兩房單位，由於鍾情項目景觀佳、地點便利，並認為樓盤有升值潛力，因此買入單位自住。

買家Richard。

加推88伙 入場費294.6萬起

該盤早前推出4號新價單共提供88伙單位，包括43伙一房，35伙兩房，6伙三房及4伙特色平台單位。實用面積由271至655平方呎。扣除最高12%折扣優惠後，折實價由294.6萬元至782.8萬元，折實呎價由9,412元至12,935元。

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入場單位為1A座5樓J室，實用面積313平方呎，一房間隔，折實售價294.6萬元，呎價9,412元。

↓↓第1A座18樓G室示範單位↓↓