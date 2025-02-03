新世界年內擬推四盤涉2100伙　北角皇都最快周內開價料不少於78伙

新年伊始，大型發展商公布新一年推售部署。當中新世界（0017）表示年內將推四盤，涉及約2,100伙。其中北角皇都最快周內開價，料首張價單不少於78伙。



新世界發展管理層及營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，北角皇都自1月開放示範單位予VIP參觀至今已標售13伙，吸金約5億元，平均成交額約4,000萬元，目前亦尚餘最後一伙四房待售。

她指，該盤最快於周內開價，首張價單不少於78伙，涉及一至兩房單位，最快周內對外開放示範單位及展售廳參觀。其中示範單位包括包括18樓B8室，屬一房間隔，屬已裝修交樓標準示範單位，實用面積351平方呎，以及18樓B3室，屬兩房連儲物室間隔，屬交樓標準示範單位，實用面積509平方呎。

黃竹坑港島南岸5期、九龍城衙前塱道年內推盤

至於今年集團售樓部署方面，何家欣指年內將推四盤，涉及約2100伙。當中包括目前推售的北角皇都餘貨375伙 、啟德柏蔚森餘貨786伙。另預計上半年推出黃竹坑黃竹坑站港島南岸5期800伙，下半年推九龍城衙前塱道120伙。

新世界發展管理層及營業及市務(特別項目)部總監何家欣（右）指，集團年內將推出四盤，涉及約2,100伙。（黃祐樺攝）