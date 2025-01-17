新世界北角皇都下周二加推2伙　一周招標速沽10伙、套現近4億

新世界發展（0017）旗下項目北角新盤皇都，一周標售出10伙維港珍藏大宅，平均售價近4,000萬元，平均呎價逾3.43萬元，合共套現近4億元。新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，買家中不乏國際買家及大手豪客，創2025年港島豪宅新盤呎價新高紀錄。



平均成交價近4000萬、平均呎價逾3.43萬

何家欣指，皇都維港珍藏大宅再錄大額成交，最新標售出GLAMOUR COLLECTION璀璨‧邸28樓B1單位，三房一套連儲物室間隔，實用面積834平方呎，連同1個車位，售價2,618萬元，呎價31,391元。另外，NOBLE COLLECTION 典藏‧邸，四房二套連儲物室間隔，實用面積1,522平方呎，率先全數沽清。

右二，新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣。（代理圖片）

最新加推2伙三房單位

何家欣續指，今（17日）六度加推，盡推所有維港珍藏標準大宅。最新加推2伙GLAMOUR COLLECTION璀璨‧邸，分別為33樓及35樓B1單位，三房一套連儲物室間隔，實用面積834平方呎，將於下周二（21日）起招標。

柏蔚森累售516伙、半年套現近40億

另外，集團旗下啟德「THE PAVILIA FOREST柏蔚森」 累售516伙，半年套現近40億元。