1月新盤撻訂24宗　滿名山洋房買家年廿九撻訂輸5球　連方連撻5伙

2025年1月新盤市場共錄得24宗撻訂個案，較上月的20宗上升約4宗，涉及撻訂金額約1,906萬元。當中，屯門滿名山有洋房買家在年廿九（1月28日）撻訂，料輸520萬元訂金離場。



滿名山洋房買家年廿九撻訂 買家近4年前4000萬入市

屯門掃管笏滿名山錄得一宗撻大訂，買家在近4年前以4,000萬元買入屋苑洋房，呎價約2.24萬元。當時採用「全新1138 Plus付款計劃」，但4年後即於1月28日（年廿九）終止買賣，料損失大訂，涉及樓價13%或520萬元。

據成交紀錄冊顯示，上述個案為名庭H37號洋房，實用面積1,785平方呎，連1,033平方呎花園、777平方呎天台，屬三房間隔。

屯門掃管笏滿名山。

柏傲莊買家逾4年半前入市 今撻訂輸逾一球

另外，市場亦錄不少多年前買家入市後終撻訂離場個案。當中有於2022年8月入伙、已屆現樓的大圍柏傲莊I 兩房買家撻訂，在買入單位逾4年半後取消交易，料損失約逾108萬元訂金。

涉及為2B座39樓C室，實用面積523平方呎，屬兩房間隔，於2020年11月以1,086.6萬元沽出。惟該單位在1月17日才登記取消交易，料買家已終止買賣並棄購，料損失樓價10%、即約逾108萬元。

大圍柏傲莊。

長沙灣連方1月連撻5伙

另外，萬科香港旗下長沙灣新盤連方 I 亦錄5宗撻訂個案，料眾買家共輸373.26萬元。據成交紀錄冊顯示，涉及單位為5樓至17樓的B、E、F、H室，實用面積232至401平方呎，屬開放式及兩房間隔。該5名買家於2023年2、4、10月，以及2024年3月各以551.2萬元至994.5萬元買入。

惟上述5伙單位於2025年1月8、14以及21日錄取消交易，料眾買家已終止買賣並棄購，料損失樓價10%、即共輸373.26萬元。

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啟德、旺角東、黃竹坑站等新盤地區均錄撻訂

其餘撻訂個案包括屯門上源、油塘蔚藍東岸、青衣薈藍、大角咀利奧坊 ‧ 壹隅、油塘朗譽、旺角ELIZE PARK、啟德柏蔚森 、嘉華啟德海灣 1、屯門凱和山、大角咀LARCHWOOD、嘉里海盈山、中國海外維港1號等。