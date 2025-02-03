大年初四撻訂！買家2年前1.75億買瑧譽洋房　今棄購輸訂金1700萬

內房保利置業（0119）旗下屯門青山灣瑧譽，新近錄一宗撻訂個案，該名買家在兩年前入市，惟新近在2月1日（大年初四）決定棄購，料輸約1,745萬元訂金。



涉及單位為5號洋房，連同兩個車位，屬五房套間隔，實用面積5,209平方呎，連376平方呎平台、1,025平方呎花園及1,148平方呎天台。

兩年前1.745億元入市

據成交紀錄冊顯示，洋房於2023年3月沽出，成交價約為1.745億元，呎價約3.35萬元。當時買家採用「S1T 付款計劃」，樓價首5%已於中標日向發展商繳付，隨後樓價5%則需要中標日後的14日繳付，而尾數樓價90%則在720日內繳付。

大年初四撻訂料輸逾1700萬訂

惟單位於2月1日（大年初四）被列為終止交易，預計買家只繳付樓價10%後未有進一步繳付餘額，而遭發展商沒收該10%訂金，即約1,745萬元。

屯門青山灣瑧譽。