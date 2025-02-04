華懋年內推5新盤涉720伙　西貢WHITESAND COVE月內開放現樓參觀

新年伊始，大型發展商公布新一年推售部署。華懋集團表示年內推5新盤，涉及720伙。該集團將以現樓方式賣新一輪何文田站「瑜一．天海」，而西貢白沙灣「WHITESAND COVE」最快月內開放現樓示位參觀。



華懋集團銷售總監封海倫表示，集團將推售共5個項目，共涉及約720伙。包括即將以現樓形式登場的「瑜一」、西貢「WHITESAND COVE」、大埔滘住宅項目、薄扶林「VICTORIA COAST」以及西半山「大學閣」。

何文田站瑜一。

華懋集團銷售總監封海倫（右四）

西貢WHITESAND COVE月內開放現樓參觀

當中，第一季以現樓形式登場的何文田站「瑜一．天海」，將於2月展開交樓程序，預計農曆新年後展開新一輪銷售部署、現樓形式推西貢白沙灣住宅項目「WHITESAND COVE」，涉及40伙臨海洋房及分層單位，最快本月內開放現樓示範單位供預約參觀。

此外，大埔滘住宅項目設有獨立屋及分層單位共170伙，預計年內取得預售樓花同意書，有機會第四季發售。