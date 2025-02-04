沙田兩房「送契樓」六折平賣　呎價僅6千　仲平過未補地價居屋！

踏入蛇年，部分特殊物業錄得低價成交。沙田居屋愉田苑一伙兩房「送契樓」單位，最新以282萬元已補地價成交，呎價低見6,000元，相等於未補低價的水平，低市價超過3成。據悉，原業主於2010年以居二價購入單位，最新補地價後成交帳面升值約90萬元，不過扣除補地價使費後估計實際利潤較少。



世紀21奇豐物業高級分行經理李嘉文表示，該單位為愉田苑A座低層05室，實用面積466平方呎，兩房兩廳間隔，座向西北望街景。據悉，由於單位屬「送契樓」，買家不能承造按揭，需要現金FULL PAY交易，原業主唯有以低價放盤求售。

單位最初於10個月前，已補地價叫價320萬元，於自由市場放售，最終於近日減至282萬元沽出，累減38萬元，折合呎價約6,052元。

低正常市價3至4成、平過未補地價單位

資料顯示，屋苑近期已補地價單位的二手成交呎價由9,131至10,628元不等，而未補地價單位呎價則由6,569至7,391元不等；可見是次單位呎價不但大幅低於正常市價約34%至43%，更低於屋苑未補地價的單位價格水平。

沙田居屋愉田苑（Google街景截圖）

原業主居二市場買入後補地價放售

原業主則於2010年8月以192.5萬元居二價購入上址，其後將單位補地價並於自由市場放售。按最新成交價計算，單位補地價後帳面升值約90萬元，不過扣除補地價使費後估計實際利潤較少。

沙田居屋愉田苑。

銀行不為5年内送契樓承造按揭

送契樓指的是簽訂「送讓契」（Deed of gift）以無償贈送形式轉讓的物業。不過送契樓有一定風險，一旦業權人申請破產，債權人有權向其於5年內送贈的物業追討業權，原因是要避免業權人在破產前轉移資產。銀行對於送契物業5年內有機會「被收樓」風險會比較警惕，不會為5年内的送契樓承造按揭，有些銀行甚至會更為保守，不承按8至10年內的送契物業。