何文田傲玟加推3伙招標　重推至今累售118伙　套現逾32億

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，早前遭債主代表接管，由接管人以現樓形式進行銷售。項目最新開放全新精裝示範單位，並於同日上載銷售安排，推出3伙單位在2月7日起進行招標。



項目最新開放現樓精裝示範單位予買家參觀，並於同日上載銷售安排，推出3伙單位進行招標。涉及的單位為第3座28樓C室、第1座22樓A室及第1座22樓B室，實用面積由934至1,447平方呎。

重推以來累售118伙

金鋑有限公司代表莊日杰表示，「傲玟」自2023年9月重推以來累售118伙，套現逾32.15億元，平均成交呎價為21,993元。當中成交金額及呎價最高的單位為第2座28及29樓C單位，為頂層複式四房三套間隔，實用面積2,398 平方呎，成交金額為7,700萬元，呎價32,110元。