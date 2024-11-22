宏安101 Kings Road明首賣157伙　截收1594票、超購逾9倍

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road落實明日（22日） 首輪銷售5張價單，共157伙，項目昨日下午六時正截票，共接獲1,594個購樓意向登記，以首輪銷售157伙計，超購逾9倍。



明賣157伙 入場費488萬

明日首輪銷售價單第1號至第5號共157伙，實用面積244平方呎至434平方呎，折實售價由488萬至1,187.3萬元，折實呎價由18,626至27,357元。

當中，入場單位屬6樓F室，實用面積262平方呎，屬一房間隔，折實售價488萬元，呎價18,626元。

宏安地產執行董事程德韻（右）

發展商指樓面地價低於1.5萬

項目位於英皇道101號及111號，佔地約12,695平方呎，前身為炮台山英皇道101號商廈全幢，前稱成報大廈，宏安於2020年夥拍旭輝控股（0884）購入，成交價高達18.8億元。

其後，宏安與荷蘭資產管理公司APG匯集基金合作進行住宅重建，發展商曾指，每呎樓面地價不高於1.5萬元，總投資額超過29億元。