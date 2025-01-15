宏安101 Kings Road加推26伙　入場費710.1萬　本周六再賣12伙

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road昨日（14日）上載最新價單第6號，涉及26伙，平均折實呎價24,760元，入場費710.1萬元起。 同時落實本周六（18日）以先到先得的形式出售共12伙。



加推26伙 入場費710.1萬

該批價單第6號戶型涵蓋一房及三房，當中實用面積由310平方呎至568平方呎。當中一房開放式廚房間隔涉13伙，實用面積310平方呎，三房涉13伙實用面積由549平方呎至568平方呎，折實售價由710.1萬元至1,452.4萬元，折實呎價由22,906元至26,800元。

101 Kings Road全盤涉及251伙，目前暫沽115伙佔全盤約46%，套現逾9.3億元。

宏安地產（1243）旗下炮台山101 Kings Road。

發展商指樓面地價低於1.5萬

項目位於英皇道101號及111號，佔地約12,695平方呎，前身為炮台山英皇道101號商廈全幢，前稱成報大廈，宏安於2020年夥拍旭輝控股（0884）購入，成交價高達18.8億元。

其後，宏安與荷蘭資產管理公司APG匯集基金合作進行住宅重建，發展商曾指，每呎樓面地價不高於1.5萬元，總投資額超過29億元。