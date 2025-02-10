新世界北角皇都加推55伙　入場費632萬　暫收逾2850票超購近19倍

新世界（0017）旗下北角新盤皇都昨日（9日）加推2號價單，涉及55伙，折實平均實呎18,998元，入場費632.3萬起。如連同首張價單88伙計累推出143伙，據市場消息指，項目兩日已累收逾2,850票，超額認購近19倍，而截至昨晚7時，錄得逾3,000參觀人次。



新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，項目最快下周末推售，將視乎情況加價加推，預告設大手及特別組別。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣（左三）

加推55伙 入場費632.3萬

是次加推單位涵蓋一至兩房，當中一房佔11伙、兩房佔44伙，實用面積351至621平方呎，價單定價810.7萬元至1,800.8萬元，價單呎價22,582元至28,998元，扣除最多折扣優惠後，折實售價約632.3萬元至1,404.6萬元，折實呎價約17,613至22,618元。

入場單位為9樓A7室，實用面積約359平方呎，屬一房間隔，折實售約632.3萬元。參考首張價單88伙，折實平均呎價18,540元，即是2號價單折實平均呎價較首張貴2.5%。