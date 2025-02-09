美聯：75大鐵路沿線屋苑交投微挫7%　11個活躍屋苑呎價「7升4跌」

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，1月全港二手住宅註冊量按月減少約12.5%；至於統計75大鐵路沿線屋苑，1月共錄385宗二手註冊，按月則跌約7.4%，跌幅少於大市。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，1月註冊個案一般主要反映24年12月市況，而當時節日氣氛濃厚，影響二手交投。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，若將75大鐵路沿線屋苑按鐵路路線劃分，東鐵線、東涌線、荃灣線及港島線的註冊量按月逆市增加，當中東鐵線按月宗數更增加約44.7%。反觀，按月註冊量下跌的路線包括觀塘線、屯馬線及將軍澳線，其中觀塘線註冊量按月減少約16.7%，而屯馬線及將軍澳線按月亦分別減少約13.3%及約10.5%。

至於1月75大鐵路沿線屋苑之中，29個屋苑二手註冊量按月減少，31個屋苑宗數按月報升，其餘15個屋苑宗數維持不變；而「零成交」的屋苑則由前一個月的12個輕微回落至1月的11個。

註冊量排名方面，美孚新邨1月錄得34宗二手註冊排名榜首，按月增加約9.7%，其月內註冊平均實用呎價錄約$9,251，按月則跌約2.2%；太古城及日出康城同樣錄得30宗登記緊隨其後，當中太古城宗數按月增約7.1%，而日出康城的二手註冊則按月減少約21.1%。

樓價方面，最活躍11個屋苑中呎價「7升4跌」，其中升幅最大的是南昌匯璽及海怡半島，按月同樣升約9%，當中匯璽月內註冊平均實用呎價錄約$19,865；而海怡半島內註冊平均實用呎價則錄約$13,422。至於最活躍屋苑中，以元朗YOHO TOWN跌幅最大，月內註冊平均實用呎價錄約$12,663，按月跌約5.6%。