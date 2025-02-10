「收租王」永倫4.5億蝕放力寶中心銀行舖 較8年前購入價低三成
撰文：黃祐樺
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「收租王」永倫集團委託第一太平戴維斯，以連現有銀行租約形式放售金鐘力寶中心1樓4號舖、閣樓1層1號單位及閣樓2層部份，意向價約4.5億元。物業總建築面積約28,712平方呎，連現截止日期為3月18日正午十二時。
現租客為中信銀行（國際） 月租150萬
第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，現租戶為中信銀行（國際），每月租金收入約為150萬元，加上物業有高規格設備及裝修，非常適合作為教育機構、金融機構或跨國集團之用，可用作長線收租或自用物業。
較8年前購入價低2.5億
資料顯示，上述物業由永倫集團於2017年斥資約7億，以「買殼」形式向合和實業主席及董事胡應湘夫人郭秀萍或相關人士購入。換言之是次向價較8年前購入價低2.5億元或36%。
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