恒地九龍城南角道新盤命名「南首」　全盤313伙、樓花期僅十個月

大型發展商積極推盤。恒地（0012）旗下九龍城南角道住宅項目，今日（12日）命名為南首EIGHT SOUTHPARK。項目涉及313伙，主打一房及兩房，預計關鍵日期為2025年12月31日，樓花期十個月。而項目亦設1.9萬平方呎配套商場。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目共提供313伙，當中開放式單位佔40伙，一房佔178伙，兩房佔78伙，另設17伙特色單位。

料本周內上樓書、期內開價

項目部署本周內上樓書，並於周末開放兩個示範單位予公眾參觀，料短期內開價，價錢參考九龍城和啟德區內新盤，及沿地鐵線樓盤項目，預計最快三月初正式開售。

他續指，減息後一手成交回升，再加上人才輸入計劃推動下，料對租金及一手市場有較大支持作用。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝。