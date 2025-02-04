恒地今年推6新盤、涉1700伙　Belgravia Place第二期最快本月開售

恒地（0012）今日（4日）大年初七進行新春團拜活動。恒基物業代理有限公司董事及營業（一）部總經理林達民表示，今年將推6個新盤，共涉,1700伙。當中頭炮項目為Belgravia Place第二期，最快本月內開售。



恒基物業代理有限公司董事及營業（一）部總經理林達民表示，集團今年的目標口號為「六六無窮，貨如輪轉，區區有盤開」。今年將推出6個新盤，共涉及1,700伙。包括石硤尾Belgravia Place第二期涉約248伙、土瓜灣道72號兩期共約881伙、大埔迎林約120伙、油麻地廟街項目約48伙、紅磡MidTown South C1期約240伙，以及西半山衛城道項目。

土瓜灣道72號新盤最大規模、兩期共881伙

當中石硤尾Belgravia Place第二期售樓處正在準備當中，預計最快本月內開售。另外，集團於新春期間共錄得8伙成交，成交金額約5,400萬元。

恒基物業代理有限公司董事及營業（一）部總經理林達民（右）。

息口下降釋放定期存款 轉化購買力

樓市走勢方面，林達民指出市場需求依然龐大，加上今年息口下降，供樓成本下降，將吸引更多投資者入市，同時令原於銀行作定期存款的購買力釋放。因此，預計上半年為樓市起步點，預計下半年起樓價可望回升，全年錄得升幅；一手成交量則達2萬伙。