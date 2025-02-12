嘉里元朗南朗天峰首批120伙　入場費僅264.8萬　呎價低見8898元

嘉里旗下元朗南「朗天峰 HAVA」今日（12日）公布首張價單。首批提供120伙，戶型涵蓋一房至兩房，折實售價264.8萬元起，呎價8,898元起，折實平均呎價為10,658元。項目將於本週五開放示範單位及接收認購登記，最快本月內開售。



是次朗天峰首批折實平均呎價為10,658元，較2019年中推出的同區臻頤首批折實均價16,266元，大幅低約35%。



嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，首張提供120伙，戶型涵蓋一房至兩房，包括67伙一房，53伙兩房，實用面積286至403平方呎。價單定價為325.2萬元至590萬元起，呎價10935元起，扣除最高18%折扣後，折實售價由264.8萬元至481萬元，呎價8898元起。

當中入場單位為2座3樓J室，實用面積286平方呎，一房間隔，折實售價264.8萬元，呎價9261元；最低呎價單位為2座3樓B室，實用面積403平方呎，兩房間隔，折實售價358.5萬元，呎價8898元。

發展商：首批優惠價開盤、不需要蝕讓兼有利潤空間

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，是次價單定價參考了同區新盤，由於為項目的首張價單，因此以優惠價開盤，之後將有加價空間。對於同區有眾多新盤推出，他表示項目設有超過7萬平方呎的會所，及為嘉里自身品牌等因素，令項目具有競爭力。另外，他亦提及是次定價不需要蝕讓，有利潤空間。

瑧頤首批110伙、折實均價16266元

翻查同區以價單形式推出的新樓盤，對上為瑧頤於2019年6月推出，首批110伙單位，折實平均呎價16,266元，開放式戶入場價398.6萬元。

另外與朗天峰只有4分鐘路程的尚悅．嶺（蝶翠峰第五期）在2018年10月推出，首批101伙單位，折實平均呎價15881元，開放式戶入場價317.7萬元。另外尚悅．方在2017年12月推出，首批30伙單位，折實平均呎價14975元，開放式戶入場價299.82萬元。

兩組大樓組成提供594伙單位

朗天峰HAVA由兩組大樓組成，呈現雙子式佈局。第一座 (1A及1B座) 樓高23層，而第二座則樓高22層。第一座的標準樓層為3樓至27樓，第二座為3樓至26樓，其餘為特色樓層。每層設有兩部升降機。

項目合共提供594伙單位，實用面積由245平方呎至851平方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中一房佔226伙，兩房佔310伙，三房佔21伙，另設平台及頂層特色單位。