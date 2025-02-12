鷹君羅嘉瑞家族再入市　兒子羅俊謙6500萬買淺水灣華景園三房

市場再錄名人入市個案，鷹君羅嘉瑞兒子新近擲6,500萬元買入淺水灣華景園三房，上手業主14年帳面輸1,000萬元離場。如連同是次成交，鷹君羅嘉瑞家族在短短一個半月內已累斥逾2億元入市。



據資料指，是次成交為淺水灣南灣道61號華景園1座中層A室，實用面積約2,555平方呎，屬三房間隔，新近以6,500萬元沽出，呎價約25,440元。至於，新買家以公司名「CONCORD OCEAN LTD」入市，其公司董事為鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞兒子、鷹君執行董事羅俊謙。

鷹君執行董事羅俊謙（左）。（歐嘉樂攝）

上手業主14年輸1000萬元

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為6,338萬元，而恒生估價則為6,413萬元。即最新成交價較估價高1.36%至2.56%。

至於，原業主在2011年入市以7,500萬元入市，持貨至今約14年，是次轉手帳面蝕讓1,000萬元，單位期內貶值約逾13%。

淺水灣華景園。

一個半月內累積斥逾2億元入市

而事實上，羅嘉瑞家族近期積極入市，最新亦以2,560萬元買入九龍站擎天半島一伙三房單位，呎價約23,551萬元。另外，在2024年12月以1.19億元買入新地（0016）旗下天璽．海一伙四房單位，呎價54,189元。如計同今次買入華景園計，即羅嘉瑞家族在一個半月內累積斥逾2億元入市。

擎天半島。（資料圖片）