荃灣縉庭山兩房628萬沽　重返10年前　業主買入10年僅賺十萬蚊

樓價未見升勢，部分屋苑重返多年前水平。荃灣縉庭山錄得蛇年首宗成交，一伙兩房單位新近以628萬元沽出，呎價12,031元，重返10年前水平。原業主於2015年買入單位，持貨約10年，帳面僅賺10萬元離場，升值約1.6%，若扣除使費料屬明賺實蝕。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，該單位為縉庭山1座極高層C室，實用面積522平方呎，兩房間隔，外望開揚荃灣市景，單位最初叫價680萬元放盤。

新買家為「新香港人」，定居香港多年，有見樓價已回落至合理水平，加上息口接連下降，租金持續上升，考慮到置業供款將會平過租，遂決定轉租為買。最終議價以628萬元承接單位，折合呎價12,031元。

↓↓縉庭山1座極高層C室↓↓

持貨10年仍需實蝕離場

代理指，是次單位位處高層，景觀優質，造價重返屋苑約10年前水平。

原業主於2015年11月以618萬元買入單位，持貨約10年，帳面微賺10萬元，單位僅升值約1.6%。若連同稅務等使費計算，料屬明賺實蝕。