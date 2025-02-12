荃灣縉庭山兩房628萬沽 重返10年前 業主買入10年僅賺十萬蚊
撰文：李明珠
出版：更新：
樓價未見升勢，部分屋苑重返多年前水平。荃灣縉庭山錄得蛇年首宗成交，一伙兩房單位新近以628萬元沽出，呎價12,031元，重返10年前水平。原業主於2015年買入單位，持貨約10年，帳面僅賺10萬元離場，升值約1.6%，若扣除使費料屬明賺實蝕。
中原地產高級分區營業經理林恩信表示，該單位為縉庭山1座極高層C室，實用面積522平方呎，兩房間隔，外望開揚荃灣市景，單位最初叫價680萬元放盤。
新買家為「新香港人」，定居香港多年，有見樓價已回落至合理水平，加上息口接連下降，租金持續上升，考慮到置業供款將會平過租，遂決定轉租為買。最終議價以628萬元承接單位，折合呎價12,031元。
↓↓縉庭山1座極高層C室↓↓
持貨10年仍需實蝕離場
代理指，是次單位位處高層，景觀優質，造價重返屋苑約10年前水平。
原業主於2015年11月以618萬元買入單位，持貨約10年，帳面微賺10萬元，單位僅升值約1.6%。若連同稅務等使費計算，料屬明賺實蝕。
上年撤辣後FULL PAY入市 屯門時代廣場一年後貶值14%、實蝕半球區内客賣樓後350萬再入市筲箕灣兩房 上手持貨12年仍蝕一成沙田河畔花園兩房323萬沽 四年狂蝕34% 成交呎價2萬變1.3萬兒子中籤「白居二」 慈父資助258萬買小西灣富景花園 平市價1成愛心業主「半賣半送」願輸百萬離場 90後客473萬買藍澄灣兩房西貢傲瀧四房2348萬沽 呎價1.27萬 持貨七年帳面蝕28%