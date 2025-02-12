利嘉閣：1月錄711宗一手私宅登記　連跌兩個月　料小陽春3月始現

一月及二月節慶假期淡市，影響一手買賣處弱勢。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場靜候《財政預算案》好消息，三月份有望出現新盤小陽春。綜合土地註冊處數據所得，2025年一月全港共錄得711宗一手私人住宅買賣登記，較去年十二月的831宗持續下跌14%，連跌兩個月，創近4個月新低。一月份登記總值更相應大減32%，錄得75.33億元，同樣連挫兩個月，錄近4個月最少。



港島區新盤登記量按月跌逾四成

按地區劃分，今年一月份全港三區新盤登記量錄兩跌一升，當中港島區跌幅最大，達逾四成，主因期內缺乏大型新盤的銷售登記。總結一月份港島區一手私宅登記量按月急挫43%，失守百宗水平，只錄得95宗。至於，期內的買賣登記總值也大減30%，僅錄得17.75億元，原因包括月內有相對平價的新盤銷售登記，涉及均價只達442萬元。

九龍區新盤登記量值齊挫

九龍區方面亦出現登記量回軟的情況，受制反映去年十二月下旬至今年一月上旬的聖誕及元旦淡市，發展商放慢推盤步伐，令市場失去焦點，主要靠啟德區一些餘貨登記撐起。總結一月份九龍區一手私宅登記僅得239宗，較前月的312宗跌23%；而月內涉及登記金額更大減45%，只錄得31.02億元，出現量值齊挫。

一月份一手私宅登記錄711宗，為四個月最少。（利嘉閣數據）

新界區新盤登記逆市微升7% 惟成交額挫8%

至於新界區表現則逆市跑贏大市，惟買賣登記量也只是輕微上升，期內由屯門及元朗一帶新盤牽頭，按月力保不失，但較去年十一月的亮麗表現則明顯失色。一月份整月，新界區一手私宅買賣登記共錄377宗，較去年十二月的352宗微升7%。至於月內新界區買賣登記金額則背馳減少8%，涉資26.55億元，主因期內以低價新盤登記為主。

屯門凱和山錄125宗 總值達5.87億元

按樓盤分類，屯門凱和山於一月份錄得125宗登記，成為登記量最多的一手私宅項目，登記總值達5.87億元，平均每宗登記約470萬元；其次為元朗匯都II及屯門NOVO LAND 3B期，分別錄得73宗及48宗登記。至於排行榜內上月平均每宗買賣成交價最高者為港島南岸1期晉環的1,656萬元；而匯都II的425萬元則為較低平均價者。

屯門凱和山。（資料圖片）

陳海潮：二月登記量料760宗、僅微升7%

展望二月份，陳海潮指出，因反映實際市況的一月下旬至二月上旬，先後有農曆新年長假期及觀望美息以及特朗普政策走向，故令一手新盤維持極慢的推售步伐，預計屆時反映出來的二月份一手私宅登記量只能維持低位窄幅徘徊，最多只按月微升7%左右，至約760宗。至於緊接二月底，市場亦觀望《財政預算案》有否新猶，因此相信真正的一手小陽春最快也要在三月份才能出現。