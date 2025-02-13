The Point會員逾300萬　新地推消費10萬升級VIP　擴展特快充電樁

在全港各區坐擁大型商場的新地（0016），近年積極積優化旗下覆蓋25家新地商場應用程式The Point。新地指，The Point自2019年推出，至今已有逾300萬登記會員，為回饋忠誠會員及提供更優越服務，The Point已於年初推出VIP會員計劃，會員於12個月內累積消費滿10萬元可升級成為VIP。



The Point行政總裁吳秀美表示，成為VIP會員後，專屬禮遇包括1.5倍積分賞、額外免費泊車、EV特快充電預約服務、星級酒店餐飲禮遇、商場活動獨家邀請、YATA GOLD 會籍禮遇、Go Royal Gold Premium會籍禮遇等等。

擴展電動車特快充電網絡

吳秀美又指，鑒於The Point會員群中電動車主人數日益增加，為了支持環境保護、社會責任和公司治理（ESG）原則，The Point從2023年起設立全港首創「以積分換領特快電動車60kw充電」服務，提供高達60kW 充電。

新地商場積極擴展電動車特快充電網絡。

25個地點設立80個特快充電樁

她指，自2023年服務推出至今，已在25個地點設立80個特快充電樁，遍佈香港18區，包括新地商場、商業大廈，最新更擴展至西沙GO Park，來年目標繼續增加特快充電站數量。又透露已有超過30,000會員使用過The Point充電服務，而2024年度以積分換領之EV特快充電共接近500,000節數。

據2024年9月會員調查顯示，近40%車主會員（尤其是VIP）對EV充電預約服務表示吸引並有興趣使用。因此，The Point為VIP會員新增此功能，讓他們透過App早於3日至2小時前預約部份新地商場之EV特快充電服務，以節省時間。此外，The Point免觸式泊車停車場網絡亦深受車主會員歡迎，會員可以於超過100個停車場網絡體驗無縫泊車，包括登記入場自動起閘、出閘自動繳費等功能。