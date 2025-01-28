尖東「死場」舖破底價成交　8部iPhone就買到！上手蝕97%血本無歸

由「劏場大王」尹柏權於2013年拆售的尖沙咀首都廣場，蝕讓未止，新年前再錄大幅蝕讓個案。其中一個劏舖最新以8萬元易手，屬該劏場歷來最低造價，成交價相等於大約8部iPhone 16 Pro Max（零售價10,199元）。至於原業主於2013年以279萬元買入舖位，現轉售帳面慘蝕271萬元，樓價足足蒸發97%。



涉及的舖位為首都廣場3樓T0002舖，建築面積60平方呎，最新獲新買家以8萬元接手，折合呎價約1,333元。根據資料，現時最新款蘋果手機Iphone 16 Pro Max，容量256GB，售價為10,199元，即是次舖位成交價相等於8部該款電話。市場消息指，舖位為交吉成交，沒有租客，料新買家有意買入搏短炒獲利。

舖位3大缺點 創商場歷史新低價

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，是次舖位的造價創首都廣場歷史新低紀錄。主要因為舖位的地理位置不佳，位處3樓人流冷清，即使作貨倉出入上亦較不便。而且舖位不接近電梯，「自成一角」並不顯眼。加上舖位並非單邊，只有一個出口。

原業主於2013年1月以279萬元買入舖位，持貨12年，帳面勁蝕271萬元，蝕幅高達97.1%。

尖沙咀首都廣場。

上月錄短炒個案 2個月内獲利30萬

資料顯示，首都廣場近期錄得數宗短炒個案。當中包括2樓S16號及S17號舖，面積均約76平方呎，幾乎面向扶手電梯位，於上月以合共以70萬元沽出。而原業主則於去年10月以共40萬元同時購入上述2個舖位，持貨兩個多月轉手，帳面快速獲利30萬元。

尖沙咀人流旺盛，但位於黃金地段的首都廣場卻一直十室九空，更被冠上「死場」之名。