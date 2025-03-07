股市升兩成　百利保、富豪料財富效應增入市信心　下半年樓市升5%

百利保（0617）及富豪酒店（0078）沙田九肚麗坪路23號「富豪．山峯」，今推出全新買樓優惠，首十名購買項目住宅單位的買家，每人可享價值128萬元的裝修傢俬禮券優惠，即日生效。富豪物業代理董事衞振聲表示，股票市場年內累升兩成，財富效應下，市民入市信心恢復，料下半年整體樓市升3至5%。



富豪物業代理董事衞振聲表示，項目累沽79伙，分別為59伙分層戶及20間獨立屋，買家以用家為主，亦不乏個別投資者，合共套現44億元，平均成交呎價約2.6萬元。

九肚富豪．山峯累售79伙 新增傢俬禮券優惠價值128萬

最新銷情方面，項目去年主要售出位於5座及3座分層單位，實用面積介乎1,600平方呎至2,200平方呎，平均成交呎價約1.8萬元。目前餘下單位主要為77伙分層戶，另有2至3伙獨立屋，日後將視乎市況決定加推策略。

股市累升兩成、財富效應增入市信心

樓市上半年料平穩發展，衞振聲指，近期樓市回暖，過去周末錄超400宗一手成交，另外，股票市場年內累升兩成，加上政府鼓勵專才及投資移民計劃，財富效應下，觀乎市民入市信心恢復，將帶動豪宅市場氣氛，料下半年整體樓市升3至5%。

集團以「去庫存」為主

談及集團未來部署，衞振聲透露，未來將以「去庫存」為主。其中西營盤尚瓏 THE QUEENS客源以內地學生為主，平均呎租逾90元，現餘123伙單位，下半年將考慮推出部分單位放售。

新盤方面，各項目僅100餘伙，筲箕灣金華街項目進入最後設計階段，不排除最快今年年底推售。長沙灣青山道項目亦與政府部分商討解決保育問題。另外，深水埗海壇街項目剛完成拆樓程序，將儘快推出應市。至於投地方面，將視乎庫存而決定未來計劃。

項目合共160伙

項目提供136個分層單位，面積約1,600至3,300平方呎。另有24座獨立洋房，實用面積2,200至5,500平方呎。