AVA 228市區「龍床盤」單位登場　折實賣257萬　呎價2萬有找！

繼屯門菁雋128平方呎「龍床盤」面出後，由資深投資者盧華發展的深水埗AVA 228最細單位僅比龍床盤大1呎，今日該盤再度加推，涉及5伙連平台特色戶，當中更有這個大龍床盤1呎的單位。

大龍床盤1呎的單位為特色戶 附送28呎平台

根據最新價單，單位實用面積由129至211平方呎，定價由292萬至677.3萬元，呎價由22,636至32,100元，最高折扣12%不變，折實售價約256.96萬至596.03萬元，折實呎價約19,920至28,248元。

今次更推出較龍床盤「菁雋」最細單位128呎的大1呎單位，為2樓D室和E室的開放式戶，實用面積129平方呎，以及不計入實用面積的28呎平台，定價292萬元，呎價22,636元，折實售價約257萬元，折實呎價19,920元，亦是該價單中最低售價單位。

納米盤王對碰 長沙灣AVA 228僅大「龍床盤」1呎 卻有3大分別

AVA 228最細的129平方呎單位共2個，分別為2樓D室及E室，因設計問題，客飯廳僅約60平方呎的面積。（AVA 228樓書）

代理：最細單位定價合理 好過住劏房

美聯物業九龍區董事陳光明直言，項目最細的單位折實呎價不超過2萬元，形容定價合理，「市區買到個單位，低於300萬係非常罕有」。他認為即使單位面積細，但市場是這個需求，「負擔能力低的客，買呢度係好過住劏房，起碼有獨立門牌」。

今次最細單位折實呎價為19,920元，較首批單位折實均呎約19,700元輕微加價1%，美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，該盤銷情不錯幾理想，受到市場歡迎，所以有輕微加價。

最貴單位售677萬 平台面積大過單位1倍

而最貴單位為2樓H室1房戶，實用面積211平方呎，連16呎工作平台，以及不計入實用面積的520呎平台，定價677.3萬元，呎價32,100元，折實售價約596萬元，折實呎價28,248元。

項目同日上載銷售安排，將於下周二（5日）推售上述5伙。全盤共有160伙單位，分別有開放式及1房戶，實用面積介乎129至249平方呎，計及最新5伙，暫時已推出117伙，累沽68伙。