利嘉閣：上月一手樓價量齊跌　按月回落24%至1668宗買賣

今年1月樓市提前出現小陽春，到2月就受到季節因素影響，一手交投明顯回落。綜合土地註冊處數據所得，2019年2月全港共錄得1,668宗一手私人住宅買賣登記，涉及登記總值176.05億元，較1月的2,196宗及284.14億元分別回落24%及38%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮認為，一手私宅2月買賣登記雖見回落，但仍處逾1,600宗的相對高位，因應農曆新年後發展商2月仍未積極推盤，料本月才真正反映新春淡市而回落，而3月份新盤相繼起動，但多未能趕及於同月登記，故預期本月一手登記量回落至約千宗水平。他更指，若發展商本月開售的新盤維持克制開價，4月份的登記量可望再次衝上2,000宗的關口。

新界區受惠白石角天鑽低價開售而錄逾500宗登記，帶動區內於2月錄1,294宗登記，佔全港總數77.6%。（資料圖片）

上月新界區新盤登記量佔全港7成

按地區劃分，上月全港三區新盤登記量兩升一跌，九龍區只有343宗一手私宅登記，較前月的1,527宗按月大瀉78%；至於登記金額同步大跌73%，僅錄得56.21億元。

新界區則表現最佳，受惠白石角天鑽低價開售而錄逾500宗登記，連同同區逸瓏灣8及屯門THE CARMEL等，帶動區內於2月錄1,294宗登記，佔全港總數77.6%，較1月的642宗按月急升1倍。期內涉及登記金額亦升87%，由前月的57.16億元增至107.03億元。

港島區方面，在未有全新焦點新盤應市下，區內仍以零星餘貨銷售為主，故令2月份整區一手私宅登記僅錄輕微升幅，共有31宗登記，較1月27宗只微升4宗或15%。涉及登記金額更背馳減少39%，只錄得12.82億元，主因是超級豪宅登記有所減少。

天鑽上月最多成交 總值40億元

按樓盤分類，天鑽上月共錄得545宗登記，成為期內登記量最多的一手私宅項目，涉及登記總值40億元，平均每宗約734萬元；而次名則有逸瓏灣8，錄236宗登記，第3位是DOWNTOWN 38的221宗。上月平均每宗買賣成交價最高者，為凱匯2期約1,928萬元，而較低平均價者則為尚悅‧嶺的約433萬元。