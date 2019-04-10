戴德梁行：中環街鋪租金最少跌5%　高鐵港珠澳大橋利好九龍區零售

本港零售市道放緩，店舖租金亦應聲下跌。戴德梁行香港商舖部主管林應威更估計，中環街鋪租金將會持續受壓，預料今年上半年跌幅介乎5至7%；同時中環空置率按季維持在7.1%，仍然是空置率最高的核心零售區。

林應威解釋，中環商場鋪租與街鋪租金水平差距進一步擴大，過去中環街鋪主要由海外時裝零售品牌承造，惟近年生意較差，加上街鋪面績大，未必有品牌可即時承租如此大型的商店，因此他相信，業主要將間隔縮細才有可能吸引其他經營者進駐，租金才會回穩。

林應威（左）料今年九龍兩核心零售區的舖租，將較銅鑼灣出現更大升幅。（許世豪攝）

尖沙咀商舖空置率降至0%

不過林應威亦指出，隨著高鐵及港珠澳大橋通車，帶動今年首兩月，每日平均內地訪港旅客人數按年升19%，是過去5年來最大的升幅，即日來回旅客數字亦按年增加21%，而且消費模式偏向與民生相關貨品，利好首季尖沙咀及旺角的舖租按季​錄得分別1.1%及2.6%升幅；至於銅鑼灣升幅僅0.6%；中環舖租則跌1.6%。

生意額上升亦令尖沙咀商舖空置率降至近乎零，與銅鑼灣看齊；旺角空置率亦下降至5.5%；另下首兩月本港零售銷貨額普遍錄得按年跌幅，唯獨化妝品及藥物銷量不跌反升，因此首季出現多宗藥妝品店擴充的個案。

林應威稱，雖然零售銷貨額在首兩月錄得跌幅，但訪港遊客人數增加對零售市場有支持。基建啟用利好尖沙咀及旺角的零售區，若這趨勢持續，預料今年九龍兩核心零售區的舖租，將較銅鑼灣出現更大升幅。