戴德梁行料6月樓價重返歷史高位　甚至再較此水平多升5%

測量師行戴德梁行直言，去年樓市至今可謂坐上過山車，以熱門屋苑第一城來計，二手成交的平均呎價，由去年8月高位的19,500元，直至今年1月，累跌26%至14,500元，其後由於中美貿易戰問題明朗化，至今已回升28%至18,600元。

大中華區副總裁陶汝鴻預計，以現時的走勢來看，樓市已很難出現跌勢，料有可能在今年6月底，香港樓價會重返去年8月的歷史高位，甚至以高位計，再有5%的升幅。

料今年內加息1次

他續指，中美貿易戰明朗化，以及美國有可能今年只加息1次，均對樓市有正面作用。他又提到，戴德梁行這次報告主要對部分熱門屋苑的二手成交作研究，升跌幅或與政府的全港平均樓價數據有出入，但以過往經驗來看，熱門屋苑的升跌幅，即是全港平均樓價的兩倍。

去年的樓市急跌，主要由於一班看淡中美貿易問題的賣家，想止賺離場，強調很少出現蝕讓成交。

料納米樓一樣現升勢

他又指出，全港樓價向上同時，預料納米樓樓價亦會上揚，但升幅未必會跑贏大市，主要同類單位供應量仍非常多。

至於物業投資市場方面，本季交投淡靜，暫只錄32宗1億元或以上的大額成交，按季跌42%，總金額暫錄74億元，按季跌77%。

該行香港資本市場部執行董事高偉雄解釋，主要由於內地資金收緊，令本地買地轉為觀望，以致市場上只有基金等機構投資者較活躍，以致成交減少，但中美貿易戰淡化，有望為物業投資市場帶來利好。