租金指數跌4個月後反彈　利嘉閣：租賃市場「硬淨」　料4月再升1%

本港樓價剛經歷了10年來最短的調整期，反映樓價走勢的CCL指數，去年8月高見188.64的歷史新高後，下跌近10%，惟年初開始樓價持續攀升，據差餉物業估價署最新數字，3月份私人住宅售價指數報377.5點，按月上升2.9%，由去年12月至今已連漲3個月，累升5%。

不過租金則相對「硬淨」，租金指數由去年10月起連跌4個月，跌幅為2.7%後首次反彈，3月份按月升0.8%。

美聯早前整理了3月份的數據，指租金連跌6個月後回升，3月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約36.99元，按月上升約0.5%；若與去年底相比，首季租金仍錄約0.05%的輕微跌幅。

個別屋苑租賃成交變動不大

美聯指，以該行促成的租務個案計算，將同一屋苑同座同室，但不同樓層的單位於今年3月與去年12月的租賃成交作比較，個案呈個別發展；其中翔龍灣6座中層H室於3月上旬以1.55萬元租出，較去年12月初樓層相若單位月租1.58萬元下跌約1.9%；上水中心1座中低層H室單位，上月下旬以月租1.15萬元成交，與去年12月中旬樓層相若的單位月租相同。

反觀元朗尚悅8座中高層D室，於3月上旬以月租1.3萬元租出，較去年12月下旬樓層略高的單位月租1.26萬元高出約3.2%。

3月租金指數報193.8點，按月升0.8%，為連跌4個月後首次反彈。（資料圖片）

利嘉閣：4月份租金指數或再升1%

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，租金相對樓價而言，波幅相對較細，有部分因擔心樓價下跌而轉租的準買家，支持住宅租賃市場，而租金指數亦已經跟隨樓價開始回升。

他指出，若樓市成交暢旺，租賃市場亦會因此帶動起來。

至於是否因樓價上升，有準買家未能負擔而轉租， 令競爭增加而租金水平反彈，他則指出要視乎樓價升幅而定， 不排除有這樣的個案，惟目前未見租賃成交有大幅上升或下跌的走勢。

他又估計，4月份該指數或再升1%。

不過他提醒，過去數年發展商有不少新盤推出，個別有大批供應的區份，如將軍澳及啟德區等，若同時2、3成的單位推出市場放租，對區內租賃市場有壓力。

料今年樓價再創歷史新高

至於3月份樓價指數升2.95%，錄30月最大單月升幅。陳海潮指，首季股市大升的財富效應，加上息口持續低企及剛性需求繼續帶動下，預料今年上半年至少可重回歷史新高，全年樓價更將升13%至15%。