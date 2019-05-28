香港樓價指數破頂在即　哈佛學者﹕已出現泡沫

香港樓價沒有最高，只有更高，上周五中原CCL指數報188.62，與歷來最高水平相差0.01%，相信本周五公布的數據，創下新高已亳無懸念。隨著樓價持續攀升，買家更積極入市，促使市場上不時傳出買家搶盤的個案。這種情況已引起市場人士關注，有國際知名的經濟學家更指出香港樓市已出現泡沫。

據《彭博》報道，哈佛大學經濟學教授Carmen Reinhart，出席在新加坡的2019年亞洲野村投資論壇時指出，目前香港樓市的情況令人想起愛爾蘭﹑西班牙及冰島地區爆發危機前的狀況。

這名專門研究國際金融的經濟學家同時警告，除了貿易戰風險和不確定的貨幣政策前景之外，全球經濟面臨的一個巨大威脅，是中國經濟的放緩可能比現在的預期更糟糕。

金融危機爆發後 愛爾蘭樓價挫逾40%

翻查資料顯示，2008年金融危機導致愛爾蘭樓價泡沫爆破。在2007年1月時，愛爾蘭首都都柏林樓價，較2004年1月時高出46.7%。可是在2010年1月時，樓價卻較2007年1月時跌幅逾43%，並且在1個別地區出現「鬼城」。

至於西班牙樓價在金融危機爆發後即急跌，在2009年3月，當地樓價較2008年3月跌9.7%，若與2007年樓價高峯期相比，大跌11.5%。

冰島樓價則從2001至2008年期間，累計升幅為150%，可是當金融危機爆發後，樓價則較高位下跌12%。

愛爾蘭樓市在2008年金融危機後大跌，個別地區出現「鬼城」。（視覺中國）

農曆新年後樓價走勢逆轉

本港樓價在去年8月至今年1月時，曾出現調整，可是幅度只有1成，成為近年來，調整期最短，幅度最少的調整期。期間更有多名樓市專家更預期，今年香港樓價會有1成以上調整。其中野村先在去年10月底時，預測至今年首季時，樓價累跌13%。高盛在11月時更預期，未來2年樓價會跌2成。

至今年1月時，野村再對樓市作出預測，預料年內樓價將下跌7%，並認為跌幅主要是集中在上半年，下半年則會持平。

可是農曆新年過後，樓市走勢低位持續攀升，CCL已連升13周。觸發樓價上揚因素，既有去年底至今年5月初時，中美關係緩和，以及本港一手市道轉趨活躍有關。多間大行如滙豐，改變看淡今年樓市的原來立場，預料今年樓價向上。瑞銀在本月初時預期，樓價有機會再升10年。

多個公私營屋邨售價均創下新高。（資料圖片）

二手公營房屋售價創新高

一手強勁的銷情，亦擴散至二手市場，個別成交個案更顯得買家急於入市，早前葵涌廣場便發生，有十多組買家爭1個近600萬元單位。同時二手公屋及居屋售價更屢創新高，黃大仙下邨龍逸樓1個實用面積為544平方呎的3房單位，售價為456萬元，創下歷來綠表公屋新高。

政府以59折售價，推出的新一輪居屋。由於折口較高，以及有個別樓盤處於市區，促使在派表首日，派表處又再次出現大派長龍情況，反映出市民置業需求相當強勁。公屋聯會總幹事招國偉更預期，本輪居屋錄得逾30萬個申請，超額認購約40倍。