財政司﹕4月樓價已較97年高出逾1.2倍　首季供款佔收入比率近7成

香港樓價升勢未止，其中按差餉物業估價署於上周五公布的數據顯示，4月樓價指數與去年7月的歷來高位只相差1%，中原CCL指數更創下歷來新高。財政司司長陳茂波出席立法會財經事務委員會時指出，樓價已連升4個月，而4月整體樓價已較去年12月反彈約9%；又指出4月樓價較1997年的上一個高峰高出1.26倍，首季置業供款佔市民收入比重仍高達69%，大幅超出市民負擔能力。

陳茂波進一步指出，受到早前市場人士對中美貿易摩擦升溫憂慮減退，帶動環球股市復甦，加上對聯儲局進一步加息的預期減退，帶動本港樓市從今年1月起出現反彈，首4個月月均成交量回升至5,400宗，較去年第4季大增82%。

他又指出未來3至4年本港一手私人住宅供應量將達到9.3萬伙，未來5年每年平均落成量為1.88萬伙，較過去年5年年均落成量增加20%；強調政府會密切樓市，致力維持樓市健康發展。

另一方面，在談及中美貿易戰時，陳茂波指出內地剛公布了反制措施，相信中美貿易戰難在短期內結束，市場人士對經濟前景亦轉趨負面。

他指出政府會密切留意由貿易戰引起的金融市場波動，會否引發金融安全的問題，政府已仔細作出準備工作。

他補充，目前經香港進行的中美貨物貿易，佔香港整體貿易總額約9%，風險屬可控。不過在未來經濟環境，如何幫助企業減低營運成本，及減輕市民生活成本，都樂意考慮，以及會就貿易戰對供應鏈的影響進行評估。